Эксперт Демидов дал оценку неожиданным мерам ОПЕК+ в связи с падением стоимости нефти

Страны ОПЕК+ нарастили добычу нефти с целью не потерять рынок в пользу американской сланцевой нефти. Потеря выручки будет недолгой. По словам международного эксперта рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова, решение ОПЕК+ принято после заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о наращивании добычи сланцевой нефти в Штатах. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он отметил, что это в итоге приведет к тому, что у кого-то он заберет рынок, таким образом, кто-то из поставщиков нефти потеряет часть выручки. Именно для того, чтобы не допустить этого, государства-производители нефти заявили о том, что они начнут наращивать помесячную добычу.

По мнению эксперта, потеря выручки будет долгосрочной, поскольку низкая стоимость нефти не выгодна никому, прежде всего производителям. Равновесная цена на нефть составляет примерно от 69-68 до 78 долларов за баррель.

Он подчеркнул, что такая стоимость нефти удовлетворяет и покупателя, и поставщика. Американский лидер угрожает всем тарифами, а ОПЕК может отвечать вот так, следовательно, это просто этап переговоров.

Ранее сообщалось, что восемь государств ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи нефти.