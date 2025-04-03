Восемь государств ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи нефти

Сразу восемь государств из организации ОПЕК+ договорились между собой ускорить увеличение объемов добычи нефти. Об этом сообщило РИА Новости.

Государства из ОПЕК+ договорились между собой, что будут постепенно отказываться от сокращения нефтяной добычи, и начнут наращивать добываемые объемы. Начиная с апреля 2025 года они будут добывать энергоресурсов больше, и в дальнейшем станет происходить повышение объемов каждый месяц на протяжении полутора лет. К такому соглашению присоединились Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Россия, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ.

«Восемь стран-участниц скорректируют добычу нефти на 411 тысяч баррелей в день, что равно трехмесячному наращиванию, в мае 2025 года», — указали в ОПЕК+.

Ранее эксперт Громов высказался об объемах добычи в РФ. По его мнению, для России сейчас абсолютные цифры добываемого сырья играет заметно меньшую роль, чем мировые цены на энергоресурсы. Для наращивания объемов добываемой нефти, по его мнению, стоит убедиться в устойчивом спросе на дополнительную продукцию.