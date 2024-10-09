Эксперт Фиранчук дал оценку эффекту от вероятного повышения пошлины на цветы

По словам ведущего научного сотрудника Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской Академии Александра Фиранчука, аргументом в пользу импортных пошлин на цветы может являться цель наполнения бюджета. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что любые импортные пошлины в результате отражаются на стоимости товара для конечного потребителя. При наличии импорта товары, ввозимые из-за рубежа, могут быть или лучше по качеству, или дешевле с учетом их характеристик.

По мнению эксперта, альтернативой служит субсидирование внутреннего производства. Тем не менее идея предоставления субсидированных кредитов для цветоводов вызывает вопросы, так как она предполагает дополнительную нагрузку на бюджет и стимулирует кредитование, которое Банк России старается сдерживать.

Ранее глава Союза потребителей РФ Петр Шелищ пояснил, почему цветы в преддверии 8 Марта должны быть дорогими.