Эксперт Гордейко заявил, что без льготных программ ипотека сдуется

Зампред комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что после окончания льготной ипотеки 1 июля 2024 года высокие процентные ставки сделали ипотеку менее привлекательной. Эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко рассказал, имеется ли у жителей РФ возможность приобрести квартиру в ипотеку. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в целом наблюдается неравномерность жилищного строительства. В зависимости от сегмента около 90% квартир продавалось посредством ипотеки, и данная связка еще больше усугубила неравномерность строительства. В льготной ипотеке, которая была безадресной, была заложена инвестиционная составляющая, поскольку люди с доходами из обеих столиц покупали квартиру в каком-либо маленьком городе и затем ее перепродавали. Таким образом, 5% от получателей льготной ипотеки до позапрошлого года брали их по несколько штук, а в деньгах это 12%, то есть 12% денег от всех льготных программ ушло не по адресу.

Эксперт подчеркнул, что, поскольку Центробанк РФ за последние два года ужесточил требования к первоначальному взносу, долговой нагрузке заемщиков и подтверждению доходов, таким образом, без льготных программ ипотечное кредитование станет сдуваться.

По его мнению, за все время действия программы семейной ипотеки 1,4 млн семей ее получили. Тем не менее на рождаемости это не отразилось. К тому же на вторичном рынке ипотека никогда не занимала больше половины от сделок.

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