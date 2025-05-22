Эксперт Грейди назвал причины падения популярности серебра

По словам главы компании Phoenix Futures and Options Кевина Грейди, серебро сегодня теряет свою популярность. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что инвесторы не рассматривают его как надежное средство сбережения, к тому же транспортировка серебра для крупных инвестиций сложнее, чем золота, в силу его объема и веса.

По мнению эксперта, рост промышленного спроса на серебро из-за электрификации и солнечных батарей также сократил его привлекательность для инвесторов.

Он уточнил, что при этом имеются и ограничения в торговле серебром, то есть у этого драгметалла более высокие комиссии по сравнению с золотом.

Ранее сообщалось, что в мире растет спрос на дорогие ювелирные бренды.