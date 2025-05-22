Эксперт Грейди назвал причины падения популярности серебра
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По словам главы компании Phoenix Futures and Options Кевина Грейди, серебро сегодня теряет свою популярность. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что инвесторы не рассматривают его как надежное средство сбережения, к тому же транспортировка серебра для крупных инвестиций сложнее, чем золота, в силу его объема и веса.
По мнению эксперта, рост промышленного спроса на серебро из-за электрификации и солнечных батарей также сократил его привлекательность для инвесторов.
Он уточнил, что при этом имеются и ограничения в торговле серебром, то есть у этого драгметалла более высокие комиссии по сравнению с золотом.
Ранее сообщалось, что в мире растет спрос на дорогие ювелирные бренды.