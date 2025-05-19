В мире растет спрос на дорогие ювелирные бренды

Состоятельные люди продолжают покупать дорогие украшения, при этом все чаще выбирая только лучшие изделия, что является хорошей новостью для швейцарской компании Richemont, владеющей известными брендами, такими как Van Cleef & Arpels, Buccellati и Cartier. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что спрос на указанные бренды компании весьма высок. Так, в последнем квартале Richemont нарастила продажи и получила рост в 11% по ювелирным изделиям за год, что сделало данный сегмент наиболее прибыльным.

Отмечается, что бренды LVMH, Kering и Burberry, напротив, заявляют о замедлении продаж в первом квартале. Продажи часов, которые входят в подразделение Richemont, упали на 13%, особенно на фоне падения спроса в Поднебесной. Вся ситуация осложняется тем, что многие крупные производители часов, такие как Rolex и Patek Philippe, находятся в частной собственности, что затрудняет оценку их продаж.

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