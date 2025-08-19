Эксперт Гришин пояснил, как микрофинансирование помогает развитию малого бизнеса

Стереотип о микрофинансировании как помощи для бытовых нужд окончательно устарел. Генеральный директор финансового сервиса «А ДЕНЬГИ» Олег Гришин отмечает, что все больше предпринимателей используют микрокредиты для решения операционных задач. С начала 2025 года доля бизнес-заемщиков выросла на 17% по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, ключевое преимущество — скорость и гибкость. Владельцы малого бизнеса в сельском хозяйстве, грузоперевозках, IT и розничной торговле берут микрозаймы для закрытия кассовых разрывов, закупки сырья или расчета с поставщиками. Как отмечает Гришин, традиционные банковские кредиты часто не подходят для срочных нужд.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост сектора за счет адаптации продуктов под конкретные бизнес-потребности. Критически важными становятся гибкие сроки возврата, увеличение лимитов и минимизация бюрократии. Это позволяет МФО конкурировать с банками в нише операционного финансирования.

