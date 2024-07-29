Эксперт Громов: Россия сумела перенаправить экспорт нефти и избежать последствий

Несмотря на все западные санкции в отношении России и ее нефти, российские компании сумели быстро сориентироваться и перенаправить экспортные потоки в другие страны. Так считает Алексей Громов, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Его мнение привели РИА Новости .

По мнению эксперта, на руку России сыграли сразу два фактора.

«Надо отдать должное двум составляющим: это усилия менеджмента российских нефтяных компаний и предусмотрительность самих инициаторов санкций, как это ни парадоксально», - указал аналитик.

Громов напомнил, что на введение ограничений в отношении нефти и нефтепродуктов из РФ отводилось по 6-8 месяцев. За это время компании полностью перестраивали свою логистику. В частности, местом назначения энергоресурсов выступила Индия вместо Европы. Если бы у компаний не было такого временного зазора на поиск новых решений, то санкции могли отразиться на них гораздо в большей степени.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не поддержал стремление Словакии и Венгрии получать российскую нефть транзитом через Украину. Киев решил заблокировать такую возможность, а словаки и венгры протестовали против данного решения. Их мнение не поддержали другие государства ЕС.