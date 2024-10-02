Эксперт Юшин заявил, что по потреблению мяса Россия входит в число «богатых стран»

Он подчеркнул, что это весьма хорошие показатели, так как именно экспорт является важнейшим стимулом для дальнейших инвестиций в отрасль.

По имеющимся у эксперта данным, наша страна поставляет мясо птицы более чем в 60 стран мира, а экспорт премиальной говядины идет в страны Персидского залива, в ОАЭ, в Китай, в Среднюю Азию. При этом в плане внутреннего рынка рост потребления мяса жителями России, который отмечается последние десять лет, подтверждает, что мясо в нашей стране является экономически доступным товаром.

Он добавил, что ценовое поведение в плане мясной продукции помогает потребителям покупать все больше и больше мяса. В связи с чем Россия по потреблению мяса находится среди так называемых богатых стран – 83 кг на человека в этом году съедят граждане РФ, тогда как в мире в среднем потребляется всего лишь 43 кг мяса.

Ранее сообщалось, что экспорт подмосковной продукции АПК в Индию увеличился в пять раз.