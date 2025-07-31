Эксперт Юшков перечислил причины угольного коллапса в России

После ухода с европейского рынка российская угольная отрасль переживает масштабную трансформацию. Как пояснил Life.ru эксперт Игорь Юшков, скопившиеся запасы нереализованного угля — прямое следствие переориентации с Европы на азиатские страны. Доставка в Азию требует больше времени и средств, что существенно влияет на рентабельность.

Период высоких мировых цен в 2022–2023 годах помогал компенсировать возросшие логистические расходы, но сейчас ситуация изменилась. Особенно сложно приходится предприятиям в западных регионах России, которые исторически работали на европейском направлении. В Кузбассе и других традиционных угольных бассейнах многие компании вынуждены приостанавливать добычу — транспортировка угля на новые рынки часто оказывается экономически невыгодной.

На этом фоне относительно стабильно чувствуют себя производители коксующегося угля для металлургии, а также предприятия восточнее Байкала. Якутия, например, продолжает наращивать объемы добычи. По словам Юшкова, это свидетельствует о глобальном перераспределении отрасли: сокращение на западе страны компенсируется ростом на востоке. Накопленные запасы угля — временное явление, неизбежное в период такой масштабной перестройки.

Эксперт прогнозирует, что по мере развития транспортной инфраструктуры и заключения новых контрактов с азиатскими партнерами ситуация стабилизируется. Однако процесс адаптации к новым рыночным условиям потребует времени и серьезных инвестиций в логистику.

Ранее сообщалось, что на Сахалине потушили пожар на самом большом в России угольном конвейере.