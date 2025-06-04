Эксперт Юшков пояснил суть притормаживания Россией строительства трех ТЭЦ в Казахстане

В Казахстане считают, что проекты по строительству трех ТЭЦ на угле Россия «притормаживает» специально. Эксперт Игорь Юшков раскрыл свою точку зрения относительно данной ситуации. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, не стоит связывать две истории с ТЭЦ и АЭС, поскольку Россия на весьма высоком уровне обязалась на льготных условиях предоставить кредит «Интер РАО». Однако ключевая проблема состоит в том, что сегодня указанному холдингу пока не удается ни с кем договориться об этом льготном кредите.

Эксперт добавил, что указанные сложности вызваны ситуацией в отечественной экономике, то есть проблемой дефицита бюджета и высокой ставкой кредитования, которая сегодня гораздо выше, чем была два года назад. Не исключено, что также стороны по-разному оценивают, насколько должна быть низкой ставка и какими должны быть тарифы на электроэнергию в Казахстане.

По его мнению, тендер на АЭС является отдельной историей, возможно, что «Росатом» проиграет его, поскольку даже предварительные переговоры Казахстан провел с американскими, европейскими, азиатскими компаниями и только в последнюю очередь — с «Росатомом».

Ранее в Казахстане сохранили молчание по сообщениям о доставке дронов-камикадзе в РФ.