Айбек Смадияров, представитель МИД Казахстана, воздержался от комментариев, касающихся утверждений в СМИ о поставках дронов-камикадзе через казахстанскую границу, которые впоследствии использовались для атак на российские аэродромы. Он заявил об этом на брифинге в Астане, передает РИА Новости.

Смадияров упомянул, что знаком с публикациями, распространяемыми анонимным телеграм-каналом, но подчеркнул отсутствие официальных подтверждений данной информации. В связи с этим он заявил о невозможности ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, украинские беспилотники нанесли удары по военным аэродромам в ряде областей России. По словам свидетелей, запуск дронов осуществлялся из грузовых автомобилей.

Ранее сообщалось, что Турция обвинила киевский режим в предательстве, поскольку Украина решила атаковать субъекты РФ в преддверии переговоров в Стамбуле.