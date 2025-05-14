Эксперт Юцис пояснил перемены на рынке отечественного виноделия в этом году

В связи с погодными катаклизмами эксперты прогнозируют неурожайный фруктовый год в России. Винодел Андрюс Юцис рассказал, какие перспективы у виноделия. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, будет ли текущий год урожайным, станет более-менее понятно в начале июня, когда виноградари подсчитают почки, побитые холодом.

Эксперт добавил, что в целом ключевая тенденция отечественного виноделия в том, что белые вина станут наращивать объемы, а красные — уходить в сторону более легких, элегантных, свежих, низкоспиртуозных стилей.

Ранее эксперт Катаржин назвал минимальную цену бутылки качественного вина.