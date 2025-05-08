Эксперт Катаржин назвал минимальную цену бутылки качественного вина

Бутылка качественного вина на сегодняшний день не может стоить дешевле 500 рублей. Такое мнение высказал Антон Катаржин, главный винодел винодельни «Юбилейная». Его точку зрения привело РИА Новости.

Предприятие, где работает эксперт, входит в группу компаний «Абрау-Дюрсо». Он указал, что сейчас потребитель надежно защищен от некачественного продукта. Если на этикетке сказано, что вино произведено из российского винограда, то это означает, что продукция действительно отечественная. При этом вино имеет свой минимальный порог цены из-за затрат на производство.

«По моему мнению, бутылка качественного вина сегодня не может стоить меньше 500 рублей», — считает Катаржин.

Он добавил, что это вовсе не означает, что все, что дешевле этого порога, невозможно пить. Это необязательно будет подделкой, просто такое вино будет хуже по качеству.

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