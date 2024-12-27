Эксперт Лебединская назвала стоимость упаковки подарков в 2024 году

Упакованный новогодний подарок выглядит эффектнее, интереснее и запоминается надолго. Эксперт Ольга Лебединская рассказала, во сколько обойдется упаковка подарков в этом году и что оказывает влияние на стоимость. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, можно воспользоваться услугами специализированных компаний или оформить подарок самостоятельно. Стоимость подарочных пакетов на маркетплейсах начинается от 82 рублей и достигает 500 рублей, подарочные сумки стоят дороже.

Эксперт добавила, что средняя цена упаковки ручной работы составляет 600 рублей, однако можно найти варианты и дешевле. В уходящем году расценки подобных услуг увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом.

По ее мнению, существует и значительная разница в ценах по регионам.

Ранее эксперт Патешман назвал способы сэкономить на новогодних подарках.