Эксперт Патешман назвал способы сэкономить на новогодних подарках

Общий принцип покупки новогодних подарков известен: не переплатить. Эксперт по финансам Александр Патешман дал ряд советов, дающих возможность сохранить кошелек. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, уже сегодня можно забронировать какую-нибудь гостиницу или пансионат на майские праздники, также можно в декабре поймать недорогие билеты на март или майские праздники.

Эксперт добавил, что коллегам можно подарить небольшие сувениры, которые бы они себе никогда не купили. Детям - сертификаты на обучение, также близким женщинам-родственницам можно вручить сертификат в магазин косметики.

Ранее экономист Ведута назвала способы сэкономить на новогоднем столе.