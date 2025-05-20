Эксперт Леер оценил вероятность полного отказа от доллара

По словам вице-президента Ассоциации экспортеров и импортеров Артура Леера, полный отказ от американской валюты невозможен в силу объективных причин. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что доля расчетов в «токсичных» валютах остается значительной. Однако сейчас она сокращается.

По мнению эксперта, рост ввозных пошлин для Глобального Юга является еще одним дополнительным стимулом для перехода на национальные валюты данных стран. В связи с этим наблюдается динамика уменьшения использования доллара и евро в расчетах. Тем не менее эти валюты станут еще долго удерживать свои позиции, хотя и с отрицательной динамикой.

Ранее американский эксперт Браун предупредил о риске отказа от долларовой гегемонии.