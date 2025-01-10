Индонезия может начать закупать нефть в России

Индонезия может начать приобретать нефти у России после того, как станет полноценным участником БРИКС. Об этом заявил Бахлил Лахадалия, глава министерства энергетики и минеральных ресурсов этой страны. Его точку зрения привело агентство ANTARA.

Бразилия, которая председательствует в этом году в БРИКС, уже сообщила о том, что Индонезия вступает в эту организацию в качестве полноправного участника. Лахадалия же напомнил, что в данный момент его страна приобретает нефть на Ближнем Востоке. Но при окончательном вступлении в БРИКС может перейти на закуп российской нефти.

«У нас появится возможность получать нефть из России. Если это будет соответствовать правилам и не возникнет никаких проблем, почему бы и нет?» — указал он.

Ранее сообщалось, что в Европе создается специальная комиссия, которая оценит все последствия прекращения транзита российского газа через Украину. В рабочую группу войдут представители от ЕС и Словакии, а вот украинцев в нее не включили. Задачей комиссии будет дать оценку всем экономическим составляющим такого шага.