Эксперт Мехтиев объяснил, что делать с кредитом оставшимся без работы россиянам

Гражданам, оставшимся без работы, не стоит допускать просрочку по кредиту и не отвечать на звонки сотрудников банков. Такой совет в интервью агентству «Прайм» дал основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.

В первую очередь, сказал он, нужно обратиться в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы. Право на них имеют клиенты, которые трудоустроены официально. Если нет возможности получить каникулы, то можно рассмотреть вариант реструктуризации долга. Это позволит растянуть время выплаты, сократив платежи, так и просто их отсрочить.

Перекредитование имеет смысл только если при этом удастся снизить размер ежемесячных выплат, добавил Мехтиев.

А вот брать кредит для погашения другого кредита не стоит, так как это приведет к долговой яме, заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что в Подольске 1,8 тыс. жителей подали заявки на самозапрет на оформление кредитов.