В Подольске 1,8 тыс. жителей подали заявки на самозапрет на оформление кредитов

В Подольске более 1,8 тыс. жителей подали заявки на самозапрет на оформление кредитов. Об этом рассказали в соцсетях муниципальной администрации.

«В Подольске данной возможностью воспользовались уже 1852 жителя», — говорится в сообщении.

Установить или снять самозапрет на кредиты можно на сайте госуслуг или в МФЦ. В столичном регионе этой услугой воспользовались уже около 2 млн человек. Большинство из них — жители в возрасте от 55 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в совещании Мособлсуда, в ходе которого обсудили цифровизацию судебной системы.