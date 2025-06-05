Эксперт Моисеев подверг критике новый нацпроект по космосу

Стратегический совет при президенте РФ рассмотрит на следующей неделе обновленный нацпроект «По развитию космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». По словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, этот нацпроект не станет прорывным и не может им стать, поскольку космическая промышленность находится в упадке. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что глава Роскомоса Баканов, скорее всего, недоволен работой госкомпании «Росфонд», частной компании «Спутникс» и прочими, представляющими свои некачественные снимки потребителям в сельском хозяйстве и промышленности. Так, государственные и частные компании предпочитают работать с зарубежными спутниковыми операторами. Фотографии от «Спутникс» бесплатно распространяются между министерствами и ведомствами, но они их не используют.

По мнению эксперта, начало работ над новой метановой ракетой «Амур» с многоразовой первой ступенью и с возможностью ее пробного запуска в конце года также вызывает сомнение. Так, если это будет ракета класса ближе к среднему, она не составит конкуренцию ракете Илона Маска «Фалькон-9». В целом для полета на Марс ракета «Амур» слишком слаба, в связи с чем никаких планов на указанный счет не объявлено.

Он отметил, что заложенных на программу 4,5 трлн рублей достаточно для поддержания нынешнего весьма низкого уровня космонавтики. Так, даже если бы в России и пожелали удвоить финансирование космонавтики, то его некуда направить, поскольку существующая космическая промышленность таких денег не освоит.

Ранее сообщалось, что около 300 российских спутников связи запустят в космос за пять лет.