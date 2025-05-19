Около 300 российских спутников связи запустят в космос за пять лет

По словам главы Национальной ассоциации цифровой экономики Андрея Неукрытого, в нашей стране за пять лет планируется запуск около 300 спутников связи в космос, что даст возможность обеспечить доступный и качественный интернет на всей территории страны. Об этом сообщает «Крым 24».

Он уточнил, что это произойдет в рамках реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

По мнению эксперта, на сегодняшний день уже несколько спутников находится на орбите и система функционирует в тестовом режиме, в том числе с мобильными операторами.

Ранее сообщалось, что запущенный 50 лет назад российский космический аппарат «Космос-482» упал в океан.