Эксперт напомнил о росте кадастровой стоимости жилья в Москве

В 2026 году кадастровая стоимость жилья в Москве вырастет в среднем на 23%. При этом сильнее всего подорожают элитные и премиальные квартиры, стоимость которых в отдельных случаях увеличится почти втрое. Об этом РИА Недвижимость рассказал управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик.

Он напомнил, что в 2025 году столичные власти провели новую государственную кадастровую оценку (ГКО), результаты которой сейчас проверяет Росреестр. После исправления замечаний они вступят в силу, и уже в 2027 году москвичи будут платить налог на имущество исходя из обновленных показателей.

По данным юриста, новая оценка охватила почти 5 миллионов жилых объектов на общую сумму 68,3 трлн рублей. Это на 23% больше, чем в 2023 году. В среднем налог на имущество для москвичей за 2026 год будет выше примерно на 23% по сравнению с 2025-м, отметил он.

При этом массовое жилье подорожало умереннее — на 20,9% (до 60,44 трлн рублей). В то время как в элитных домах стоимость выросла на 41,1% (до 7,11 трлн рублей), а в премиум-сегменте — почти в 2,7 раза (до 241,8 млрд рублей). В результате в Москве стало в четыре раза больше квартир с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей. Для таких объектов налоговая ставка составляет 2%.

Если в 2024–2025 годах город собирал около 3,2 млрд рублей в год с таких квартир, то в 2026 году сборы могут вырасти почти до 13 млрд.

Наибольший рост кадастровой стоимости жилья ожидается в Зеленограде (+52,2%), Новой Москве (+42,2%) и в ЦАО (+26,3%). При этом лидером по цене за квадрат остается центр Москвы — 486,5 тыс. рублей, а самым доступным по кадастровой стоимости квадратного метра остается ТиНАО — 183,3 тыс. рублей.

Сильнее всего подорожали современные дома 2010–2020-х годов постройки (+38–42%), тогда как у исторических зданий рост минимален — от 9 до 12%.

Ранее экономист предсказал значение инфляции в России к концу года.