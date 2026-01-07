Эксперт назвал альтернативы вкладам при снижении ставок

На фоне снижения процентных ставок россияне все чаще ищут альтернативу классическим банковским вкладам. Эксперты советуют обращать внимание на инструменты, которые позволяют сохранить доходность и при этом быстро получить доступ к деньгам, пишет агентство « Прайм ».

При падении ставок одним из самых удобных вариантов для размещения средств остается накопительный счет. Он подходит для временного хранения денег — например, после продажи недвижимости или в ожидании новых инвестиционных решений. Деньги можно снять в любой момент, а доходность хоть и ниже, чем по вкладам, но остается на приемлемом уровне.

Похожий принцип работы у фондов денежного рынка. Эти инструменты оперативно реагируют на изменения денежно-кредитной политики, поэтому их доходность не фиксирована и может меняться. Как и накопительные счета, они подходят тем, для кого важна высокая ликвидность.

Эксперты отмечают, что по мере снижения ключевой ставки доходность таких инструментов будет постепенно уменьшаться. Однако они по-прежнему остаются оптимальным выбором в ситуациях, когда важна возможность быстро распоряжаться средствами.

Если срок размещения денег заранее известен, стоит рассмотреть классические вклады или облигации с фиксированным купоном, удерживаемые до погашения. В обоих случаях инвестор заранее понимает, какой доход получит. При этом облигации рассчитаны на более длительные периоды — от одного года до нескольких лет.

В условиях неопределенности специалисты советуют распределять средства между инструментами с разными сроками размещения. Такой подход позволяет сгладить колебания ставок. Кроме того, накопительные счета доступны практически с любой суммы, тогда как по вкладам часто действуют ограничения. Для небольших накоплений могут быть выгодны краткосрочные предложения банков на 1–2 месяца, которые иногда дают повышенный доход.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России почти достигла 100 тысяч рублей.