Эксперт назвал главные причины рекордного роста налоговых долгов у россиян

К рекордному росту налоговых долгов россиян и бизнеса привели не только финансовые трудности, но и системные факторы. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков. Согласно последним данным Росстата, общая сумма непогашенных обязательств перед бюджетом достигла 3,26 трлн рублей, увеличившись за год на пятую часть.

По мнению эксперта, одна из ключевых причин — чрезмерно жесткое налоговое администрирование, основанное на полной автоматизации и алгоритмах искусственного интеллекта. Налоговая служба получила инструменты, практически исключающие возможность скрыть любой доход или применить легальные схемы оптимизации. «Система позволяет доначислять налоги практически со всего, не оставляя пространства для ошибки или самостоятельной коррекции расчетов», — пояснил Сивков. Именно это, считает он, во многом спровоцировало лавинообразный рост задолженностей.

Однако проблема усугубляется и другими обстоятельствами. Многие налогоплательщики физически не имеют средств для погашения предъявленных сумм, особенно с учетом начисляемых пеней и штрафов. Долг может быстро превысить реальные доходы человека или компании за несколько лет. В условиях, когда приходится выбирать между уплатой налогов и базовыми расходами на жизнь или деятельность, обязательства перед бюджетом часто отодвигаются на второй план.

Дополнительным раздражителем стали технические сбои в работе единого налогового счета. Система иногда показывает задолженность там, где ее фактически нет, что создает путаницу и напряженность среди добросовестных плательщиков.

Выход из ситуации эксперт видит в предельно внимательном финансовом планировании. Гражданам и предпринимателям стоит заранее прогнозировать налоговую нагрузку, регулярно проверять состояние расчетов с бюджетом и оперативно оспаривать возможные ошибки. Особую актуальность эти меры приобретают в свете предстоящих масштабных изменений в налоговом законодательстве, которые вступят в силу с 2026 года. Учесть новые правила бизнесу рекомендуется уже сейчас, чтобы не столкнуться с непредвиденными обязательствами в будущем.

