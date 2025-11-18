Серый сектор под прицелом: как ФНС вычисляет «безработных» миллионеров и начисляет миллиарды долга

Федеральная налоговая служба (ФНС) Москвы в 2025 году перешла к системной работе по выявлению граждан с несоответствием декларируемых доходов и реального финансового положения. Как пишет gazetametro.ru , есть пять категорий граждан, которые попадают под пристальную проверку налогового «рентгена».

По данным столичного УФНС, за девять месяцев текущего года доначисления по результатам проверок превысили 2 млрд рублей, причем 300 млн из них составили налоги с нелегальной аренды жилья и теневой предпринимательской деятельности. Руководитель ведомства Марина Третьякова подтвердила, что борьба с неоформленными доходами становится постоянным приоритетом налоговых органов, использующих для этого комплекс цифровых технологий.

Налоговики в первую очередь ищут тех, кто получает доход систематически, но при этом числится безработным или живет на пособия. По словам экспертов, в первую очередь под прицел попадают:

Теневые предприниматели : лица, получающие пособия, но ведущие активную коммерческую деятельность (например, открывающие шаурмичные, шьющие на заказ или торгующие через мессенджеры).

Владельцы дорогого имущества : граждане, которые приобретают крупные объекты (квартиры, машины), не имея при этом задекларированного официального источника дохода.

Арендодатели-нелегалы : те, кто сдает жилье без официального оформления и уплаты НДФЛ.

Фрилансеры и мастера : специалисты, работающие «на себя» без регистрации в качестве самозанятых или ИП.

Малооплачиваемые богачи: официально трудоустроенные сотрудники с минимальной зарплатой, но демонстрирующие высокий уровень жизни и крупные траты.

Как пояснил налоговый консультант Константин Чупырь, специальная ИИ-система ФНС в режиме реального времени анализирует данные из банков, Росреестра и ГИБДД, выстраивая цифровой профиль каждого налогоплательщика. Критическим маркером служит банковская активность — регулярные поступления от разных контрагентов свидетельствуют о систематическом получении дохода, требующем декларирования.

При обнаружении несоответствий налоговики начинают с профилактической беседы, а при неубедительных объяснениях переходят к выездным проверкам. Юрист Юрий Иванов рекомендует гражданам с неучтенными доходами подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года и уплатить налог до 15 июля. Просрочка грозит штрафами и пенями, а в перспективе — бесспорным списанием до 50% средств с банковских счетов.

Оспорить начисления можно через личный кабинет налогоплательщика — на рассмотрение жалобы отводится 30 дней. Альтернативой для регулярных доходов остается регистрация в качестве самозанятого или ИП, что позволяет легализовать деятельность с минимальными налоговыми ставками.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года.