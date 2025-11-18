Серый сектор под прицелом: как ФНС вычисляет «безработных» миллионеров и начисляет миллиарды долга
В ФНС усилили контроль за доходами граждан без работы, скрывающих доходы
Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]
Федеральная налоговая служба (ФНС) Москвы в 2025 году перешла к системной работе по выявлению граждан с несоответствием декларируемых доходов и реального финансового положения. Как пишет gazetametro.ru, есть пять категорий граждан, которые попадают под пристальную проверку налогового «рентгена».
По данным столичного УФНС, за девять месяцев текущего года доначисления по результатам проверок превысили 2 млрд рублей, причем 300 млн из них составили налоги с нелегальной аренды жилья и теневой предпринимательской деятельности. Руководитель ведомства Марина Третьякова подтвердила, что борьба с неоформленными доходами становится постоянным приоритетом налоговых органов, использующих для этого комплекс цифровых технологий.
Налоговики в первую очередь ищут тех, кто получает доход систематически, но при этом числится безработным или живет на пособия. По словам экспертов, в первую очередь под прицел попадают:
- Теневые предприниматели: лица, получающие пособия, но ведущие активную коммерческую деятельность (например, открывающие шаурмичные, шьющие на заказ или торгующие через мессенджеры).
- Владельцы дорогого имущества: граждане, которые приобретают крупные объекты (квартиры, машины), не имея при этом задекларированного официального источника дохода.
- Арендодатели-нелегалы: те, кто сдает жилье без официального оформления и уплаты НДФЛ.
- Фрилансеры и мастера: специалисты, работающие «на себя» без регистрации в качестве самозанятых или ИП.
- Малооплачиваемые богачи: официально трудоустроенные сотрудники с минимальной зарплатой, но демонстрирующие высокий уровень жизни и крупные траты.
Как пояснил налоговый консультант Константин Чупырь, специальная ИИ-система ФНС в режиме реального времени анализирует данные из банков, Росреестра и ГИБДД, выстраивая цифровой профиль каждого налогоплательщика. Критическим маркером служит банковская активность — регулярные поступления от разных контрагентов свидетельствуют о систематическом получении дохода, требующем декларирования.
При обнаружении несоответствий налоговики начинают с профилактической беседы, а при неубедительных объяснениях переходят к выездным проверкам. Юрист Юрий Иванов рекомендует гражданам с неучтенными доходами подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года и уплатить налог до 15 июля. Просрочка грозит штрафами и пенями, а в перспективе — бесспорным списанием до 50% средств с банковских счетов.
Оспорить начисления можно через личный кабинет налогоплательщика — на рассмотрение жалобы отводится 30 дней. Альтернативой для регулярных доходов остается регистрация в качестве самозанятого или ИП, что позволяет легализовать деятельность с минимальными налоговыми ставками.
Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года.