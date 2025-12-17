Эксперт назвал лазейки в новых правилах для отелей, которые начнут действовать с 2026 года

С 1 марта 2026 года российских туристов и гостиничный рынок ждут новые правила игры. Законодатели постарались сделать процесс бронирования и заселения более предсказуемым и безопасным для гостей, но эксперты уже предупреждают о возможных лазейках. По словам эксперта по туризму Николая Мельника, главные изменения касаются базовых гарантий для путешественника. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что, во-первых, отменяется практика «негарантированного» бронирования, когда отель мог аннулировать номер, если гость не заехал к строго определенному часу. Теперь гостиница обязана ждать своего постояльца полные сутки с момента планового заезда. Во-вторых, четко прописаны условия отмены: при своевременном отказе деньги возвращаются полностью, а за позднюю отмену или неявку можно будет удержать плату не более чем за одни сутки. Кроме того, отель сможет в одностороннем порядке отказать в размещении, только полностью компенсировав гостю убытки. Еще одним важным шагом станет создание единого реестра средств размещения — забронировать номер на агрегаторах можно будет только у тех, кто в этот реестр внесен.

По его мнению, документ содержит неучтенные нюансы. Например, в нем нет специальных условий для «высоких» дат вроде новогодней ночи, и отели, как и раньше, смогут взимать штрафы за отмену, если она произошла менее чем за 45 дней. Судебная практика по таким спорам часто складывается в пользу гостиниц. Кроме того, агрегаторы могут устанавливать собственные условия бронирования, которые также позволят смягчить действие новых норм.

Эксперт добавил, что в результате указанных нововведений, с одной стороны, рынок станет прозрачнее благодаря реестру, а базовые гарантии появятся в законе, а с другой — введение правил не отменяет необходимости внимательно читать договор и условия бронирования, особенно в пиковые сезоны. Основная борьба за справедливые условия, судя по всему, по-прежнему будет разворачиваться в судах и в переговорах между конкретным отелем и гостем.

Ранее эксперты спрогнозировали сокращение количества ресторанов в России.