Ресторанов в России станет меньше: в 2026 году их количество сократится на 15 процентов

Российский ресторанный рынок ожидает серьезное сокращение, считает предприниматель Леонид Довбенко. В интервью «Ленте.ру» он назвал несколько причин такого негативного сценария.

Так, по прогнозам, в России может закрыться до 15% заведений общественного питания. Тенденция к сокращению началась еще в этом году, когда число регистраций новых ресторанов и кафе упало на 15,2%.

«Важную роль сыграла ключевая ставка — увеличение ставки делает кредиты менее доступными, что ограничивает возможности для запуска бизнеса. Еще одним серьезным вызовом стали операционные издержки: рост аренды, увеличение фонда оплаты труда, рост закупочных цен», — отметил Дыбенко.

Он подчеркнул, что 23% российских предпринимателей одной из главных причин сокращения ресторанного бизнеса назвали рост закупочных цен.

Еще один фактор — падение потребительского спроса. Снижение реальных доходов населения заставляет людей оптимизировать расходы, и походы в рестораны часто попадают в список необязательных трат.

Ситуацию усугубляет жесткая конкуренция с сегментом готовой еды и доставки, так называемыми «дарксторами», подытожил бизнесмен.

