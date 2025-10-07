Эксперт назвал причины серьезного кадрового кризиса АвтоВАЗа

На АвтоВАЗе назревает серьезный кадровый кризис, вызванный изменением условий труда. Так, летнее введение сокращенной рабочей недели через дополнительные соглашения лишило сотрудников премиальных выплат и оплаты сверхурочных, что спровоцировало массовый отток персонала. По оценке вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, предприятие демонстрирует устойчивую негативную динамику, не уделяя должного внимания системным проблемам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперт отмечает, что даже в ближнем Подмосковье автомобили марки сохраняют значительное присутствие, однако дальнейшее ухудшение качества комплектующих при одновременном росте цен может подорвать их рыночные позиции.

По его словам, сложившаяся ситуация отражает глубинные противоречия в стратегии развития предприятия. С одной стороны, производитель пытается сохранить ценовую доступность своей продукции, что вынуждает его оптимизировать издержки. С другой — такие меры приводят к потере квалифицированных кадров и потенциальному снижению качества сборки.

Автоэксперт резюмировал, что автозавод оказался перед сложным выбором: либо найти баланс между экономией и сохранением кадрового потенциала, либо столкнуться с дальнейшим падением производительности и возможной утратой доверия потребителей. Решение этой проблемы потребует пересмотра не только кадровой политики, но и общей стратегии развития в условиях меняющегося рынка.

Ранее сообщалось, что на АвтоВАЗе начались массовые увольнения из-за сокращения зарплат.