Эксперт назвал страны, которые готовы к топливному кризису

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин заявил в комментарии РИА Новости , что ряд государств оказался в более устойчивом положении на фоне мирового топливного кризиса.

По оценке Касаткина, наибольшие преимущества сейчас имеют страны, располагающие собственной добычей ресурсов, крупными стратегическими резервами, развитой нефтепереработкой и альтернативными логистическими маршрутами. В числе таких государств эксперт назвал США, Канаду, Бразилию, Россию, Норвегию, а также часть стран Северной Африки и производителей нефти на Ближнем Востоке, не зависящих от маршрутов через Персидский залив.

Эксперт отметил, что дополнительное преимущество получают государства с избыточными мощностями по переработке нефти. При наличии доступа к сырью такие страны способны наращивать экспорт бензина, дизельного топлива и авиационного керосина на наиболее прибыльные рынки.

Касаткин также подчеркнул, что более устойчивыми к кризису остаются государства с диверсифицированной энергетикой, где значительную роль играют атомная, гидро- и угольная генерация. По его словам, такие экономики меньше зависят от импорта сжиженного природного газа и нефтепродуктов, хотя рост цен затронул практически весь мировой энергетический сектор.

Наиболее сложная ситуация, по мнению аналитика, складывается в странах, которые сильно зависят от поставок нефти и СПГ из региона Персидского залива. В первую очередь речь идет о странах Азии, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею, а также ряде менее обеспеченных импортеров Южной и Юго-Восточной Азии.

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию в Европейском союзе. По его словам, дефицит энергоресурсов уже оказывает влияние на инфляцию, которая продолжает ускоряться.

Обострение ситуации вокруг Ирана привело к фактическому ограничению судоходства через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного газа на мировой рынок. На этом фоне в различных странах продолжается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на автомобили с пробегом.