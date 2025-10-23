Эксперт назвал три ключевых точки отставания России в технологиях

Россия продолжает движение к технологической независимости, однако на этом пути сохраняются ключевые точки отставания. Как отметил в эфире радио Sputnik полковник СВР в отставке Андрей Безруков, без прорыва в трех фундаментальных сферах достижение полного суверенитета остается невозможным.

Эксперт выделил базовые отрасли, определяющие потенциал всего производственного комплекса страны. Первой и основополагающей является станкостроение, поскольку именно способность производить собственное оборудование создает основу для развития всех без исключения отраслей промышленности. Вторым критическим направлением названа микроэлектроника, от которой сегодня зависят все сложные системы — от бытовых устройств до военной техники. Замыкает эту триаду космическая отрасль, обеспечивающая стратегические сервисы от разведки и управления до мониторинга земной поверхности.

По его словам, последствия такого отставания носят системный характер. Ограничения в станкостроении сдерживают модернизацию всей промышленности, зависимость от импортных микрочипов создает уязвимости в оборонной и гражданской сферах, а отставание в космических технологиях ослабляет позиции на геополитической арене.

Полковник добавил, что итогом анализа становится четкое понимание приоритетов для национальной технологической политики. Ускоренное развитие именно этих трех направлений — станкостроения, микроэлектроники и космических сервисов — является не просто вопросом экономического роста, а обязательным условием для обеспечения подлинного технологического суверенитета России в современном мире.

