Эксперт назвал условие для возвращения доллара к 60 рублям

Американский доллар может вернуться к отметке в 60 руб. при наступлении маловероятных событий, заявил «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его мнению, главным условием для такого сценария является достижение мира между Россией и Украиной.

В случае полного снятия международных санкций курс доллара, по оценке Васильева, способен упасть до уровня в 50-60 руб. Однако вероятность реализации этого оптимистичного сценария эксперт оценивает невысоко — всего в 10-20%.

«При этом любые улучшения в геополитике, вероятно, приведут к более крепкому курсу рубля благодаря улучшению условий внешней торговли и притоку иностранного капитала», — добавил Васильев.

Базовый прогноз, рассчитанный на 2026 год при сохранении текущей геополитической обстановки, выглядит гораздо более сдержанно. В этом случае доллар, как полагает аналитик, будет торговаться в коридоре от 75 до 90 руб.

Васильев считает, что любое улучшение внешнеполитической ситуации приведет к укреплению национальной валюты. Это произойдет за счет улучшения условий для внешней торговли и возобновления притока иностранного капитала в российскую экономику.

По данным финансового портала Investing.com, в среду, 11 декабря, курс доллара к рублю в ходе торгов колебался в диапазоне от 77,1 до 80,4 руб. Таким образом, нынешние котировки находятся в рамках базового инерционного прогноза, озвученного экспертом.

Ранее доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова призвала избавиться от сбережений из доллара до конца года.