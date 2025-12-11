«Выбросите, пока не поздно»: экономист призвала избавиться то сбережений из доллара до конца года

Российским гражданам в текущих условиях чаще выгоднее хранить накопления в рублях, а не в иностранной валюте. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова. По ее словам, ставки по рублевым депозитам остаются высокими, а курс нацвалюты держится стабильно благодаря действующей ключевой ставке и умеренному объему импорта.

Эксперт отметила, что крупнейшие банки предлагают привлекательные условия по краткосрочным и среднесрочным рублевым вкладам. При этом долларовые депозиты дают лишь 1,5–3%, что не вызывает интереса у большинства вкладчиков. В такой ситуации логично конвертировать валютные сбережения в рубли и разместить их на банковских счетах, а также рассмотреть инструменты, зависящие от динамики валютного курса — например, облигации или фонды, ориентированные на иностранную валюту.

Горбунова уточнила, что покупать доллары имеет смысл тем, кто готовится к зарубежным поездкам. Текущий курс считается приемлемым, однако возможное дальнейшее укрепление рубля до конца года делает разумным постепенную покупку валюты. Экономист добавила, что в следующем году ожидается медленное снижение ключевой ставки, что может привести к ослаблению рубля.

Ранее сообщалось, что в Талдоме прокуратура помогла защитить права пенсионеров, ставших жертвами телефонных мошенников.