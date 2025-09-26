Эксперт назвала критерии выбора выгодных вкладов в условиях снижения ключевой ставки

Несмотря на начавшийся цикл снижения ключевой ставки Банком России, на финансовом рынке сохраняется широкий спектр выгодных предложений по депозитам для различных категорий вкладчиков. К такому выводу приходит эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова в беседе с агентством " Прайм ", рекомендуя гражданам тщательно анализировать условия банковских продуктов перед размещением средств.

По словам доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ Марии Ермиловой, представленные банками варианты позволяют клиентам сделать выбор исходя из индивидуальных потребностей. Ключевыми параметрами для сравнения остаются минимальная сумма вклада, срок размещения и величина процентной ставки. Эксперт отмечает, что некоторые кредитные организации продолжают предлагать доходность на уровне 30% годовых, однако такие предложения, как правило, носят ограниченный характер — распространяются на небольшие суммы или специальные категории клиентов.

Для инвесторов, ценящих ликвидность, Ермилова советует рассмотреть краткосрочные продукты. Тем, кому важен быстрый доступ к средствам, можно выбрать вклад с максимальной ставкой на один месяц с последующей пролонгацией, возможно, уже на измененных условиях, уточнила она.

Для консервативных вкладчиков, по мнению эксперта, оптимальным решением являются депозиты со ставкой в диапазоне 16–18% годовых, которые предлагают сбалансированные условия по срокам и размеру взноса.

