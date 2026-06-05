На ПМЭФ-2026 гостей стенда Московской области познакомили с НейроЮристом

В рамках Петербургского международного экономического форума гости стенда Подмосковья познакомились с инновационной разработкой — ИИ‐системой «НейроЮрист». Проект, как рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, призван радикально упростить и ускорить работу с нормативно‐правовыми актами.

Система самостоятельно собирает и сопоставляет старую и новую редакции законов, оперативно находит нужные региональные нормативные акты и наглядно демонстрирует все изменения: что было добавлено, что исключено, а какие положения утратили силу.

Ключевое преимущество технологии — способность анализировать контекст, а не только буквенное совпадение текстов. Искусственный интеллект выявляет противоречия между региональными документами и федеральным законодательством, четко указывая на конкретные абзацы и фрагменты, требующие корректировки. Более того, система не ограничивается выявлением расхождений: она автоматически формирует готовый проект обновленного документа с соблюдением всех юридических норм и требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.