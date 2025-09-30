Эксперт назвала законные причины отказа банка в выдаче вклада

Банки могут правомерно отказать клиенту в выдаче средств со вклада по нескольким причинам, и не всегда такие случаи связаны с нарушениями. Об этом сообщила агентству « Прайм » аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

Хотя законодательство обязывает банки выполнять обязательства перед вкладчиками, на практике возможны задержки. Частая причина — условия договора, например, безотзывные вклады, которые невозможно снять досрочно даже с потерей процентов. Другой причиной может стать отсутствие достаточной суммы наличных в кассе отделения, особенно при неожиданном обращении за крупной суммой.

Средства также могут быть заблокированы в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию доходов, если операции покажутся банку подозрительными. Иногда проблемы носят технический характер, но обычно они оперативно решаются.

Законность действий банка зависит от конкретной ситуации. Если отказ основан на правилах договора или нормах закона, он правомерен. Однако искусственные задержки или необоснованные отказы нарушают права клиента.

При отказе в выдаче средств рекомендуется:

Зафиксировать отказ и запросить письменное обоснование;

Обратиться к руководству отделения или в контакт-центр;

Подать жалобу в Банк России или Роспотребнадзор;

В крайнем случае обратиться в суд.

Для предотвращения проблем следует внимательно изучать договор вклада, заранее согласовывать снятие крупных сумм и диверсифицировать сбережения между разными финансовыми инструментами и банками.

