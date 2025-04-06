Эксперт-нумизмат объяснил почему 200-рублевые банкноты стоят миллионы

В России наблюдается тенденция перепродажи банкнот номиналом 200 руб. по ценам, достигающим тысяч и даже миллионов. По мнению эксперта-нумизмата Александра Якушечкина, эта практика обусловлена не только привлекательными номерами купюр, но и изменениями в их дизайне, сообщило РИА Новости.

Двухсотрублевые купюры появились в обороте в 2017 году, демонстрируя крымские пейзажи и архитектурное наследие полуострова. Недавно одна такая банкнота была выставлена на продажу за 2 млн руб.

Владелец утверждает, что такая высокая цена обусловлена не только красивым номером, но и наличием шестой колонны на лицевой стороне античного храма.

Обычно на купюре изображены пять колонн. Однако на выставленной на продажу банкноте видна часть дополнительной колонны. Именно такие экземпляры пользуются повышенным спросом и продаются по значительно завышенной цене.

По словам нумизмата, это не является разновидностью, а скорее следствием смещения при печати. Клише фактически содержит шесть колонн, но по стандарту крайняя правая колонна не должна попадать в область печати.

Ранее сообщалось, что общественники обратились к главе МВД в связи с удалением крестов на денежных купюрах.