Эксперт объяснил, что на самом деле означает «тринадцатая зарплата»

Тринадцатая зарплата не является обязательной выплатой для работников, напомнил агентству « Прайм » управляющий партнер HR-агентства A2 Алексей Чихачев. По его словам, под этим термином обычно понимают годовую премию — вознаграждение по итогам работы за календарный год, которое чаще всего выплачивается в декабре.

В Трудовом кодексе понятия «тринадцатая зарплата» нет. Такая выплата считается стимулирующей, и право на нее возникает только в том случае, если она закреплена в трудовом договоре, коллективном соглашении или положении об оплате труда. В 2025 году правила не изменились: годовая премия облагается НДФЛ и страховыми взносами, а при крупных суммах применяется повышенная ставка по прогрессивной шкале.

Чихачев пояснил, что тринадцатая зарплата, годовой бонус и премия относятся к одному виду поощрительных выплат, но различаются по практике применения. Традиционно тринадцатую зарплату воспринимают как относительно предсказуемую сумму, часто равную одному окладу, если компания демонстрирует успешные финансовые результаты.

Годовая премия, напротив, обычно привязана к KPI конкретных сотрудников или команд и выплачивается выборочно. Премия же может быть назначена в любое время в зависимости от текущих заслуг работника.

По наблюдениям эксперта, в 2025 году бизнес стал осторожнее: компании реже обещают автоматическую тринадцатую зарплату всем сотрудникам, но усиливают систему адресных бонусов для ключевых специалистов. В ряде организаций такая выплата превращается в комбинированную схему — фиксированная часть плюс переменная составляющая, зависящая от результатов работы.

До этого сообщалось, что премиальный отдых в Турции сравнялся по цене с отдыхом на Мальдивах.