Эксперт объяснил, какие переводы вызовут вопросы у ФНС

В современной цифровой реальности налоговая система все чаще обращает внимание не только на официальные зарплаты, но и на неофициальные финансовые потоки. О том, почему регулярные переводы и подработки без оформления могут оказаться в фокусе внимания фискальных органов, рассказал в интервью Pravda.Ru налоговый консультант Евгений Сивков.

По словам эксперта, налоговая служба уже несколько лет ведет детальный анализ частных переводов граждан. Все операции фиксируются в единой информационной системе, и специальные алгоритмы способны выявлять подозрительные закономерности. Особый интерес вызывают регулярные поступления от одного и того же отправителя, особенно в одинаковых суммах. Такая картина может быть расценена как признак неоформленных трудовых отношений или незарегистрированной предпринимательской деятельности. Даже если речь идет о неофициальной подработке, она в глазах закона считается доходом и должна декларироваться.

Он пояснил, что активность налоговых органов традиционно возрастает в начале года. Если система выявит подозрительные повторяющиеся транзакции, гражданину придет требование пояснить их происхождение. Неспособность подтвердить источник средств может привести к серьезным финансовым последствиям: с полученной суммы будет доначислен НДФЛ (13% или 15% в зависимости от ее размера), а также может быть наложен штраф, достигающий 40% от неуплаченной суммы. При этом проверке подвергаются не только доходы, но и расходы. Крупные регулярные траты — например, оплата ипотеки или дорогих покупок при отсутствии официальных доходов — также станут весомым поводом для запроса разъяснений.

По мнению экономиста, налоговая дисциплина сегодня касается практически всех финансовых операций. Единичные и небольшие переводы, особенно между близкими родственниками, с меньшей вероятностью вызовут вопросы. Однако систематические поступления, напоминающие зарплату, или существенные траты при формальном отсутствии доходов — это прямой сигнал для контроля. Эксперт советует относиться к этому вопросу предельно внимательно: в эпоху тотальной цифровизации финансовая прозрачность становится новой нормой, а нежелание фиксировать доходы может обернуться значительными штрафами.

