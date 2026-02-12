Эксперт объяснил, когда огурцы станут дешевле

Стоимость огурцов в российских магазинах начнет снижаться уже в конце февраля — начале марта на фоне сезонного роста предложения и уменьшения издержек тепличных хозяйств. Минимальные цены традиционно ожидаются летом. Снижение розничных цен на огурцы прогнозируется с наступлением более теплой погоды и увеличением продолжительности светового дня. Об этом РИА Новости сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

По его словам, удешевление продукции начнется в конце зимы и продолжится до начала осени. Потепление позволяет тепличным комплексам сократить расходы на электроэнергию и отопление, что напрямую отражается на себестоимости овощей. Дополнительным фактором станет рост урожайности и расширение объемов производства.

Эксперт отметил, что наибольшее снижение цен традиционно фиксируется в июле и августе. В 2026 году, с учетом инфляционных процессов и динамики прошлых лет, минимальная стоимость огурцов может составить порядка 120–140 рублей за килограмм.

Также на рынок повлияет начало поставок продукции из открытого грунта в летний период, что увеличит предложение и усилит ценовую конкуренцию.

При этом наиболее высокая стоимость огурцов сохраняется на Дальнем Востоке. Это связано с климатическими условиями, требующими выращивания овощей в энергоемких теплицах, а также с удаленностью от крупных центров производства и значительными транспортными расходами.

