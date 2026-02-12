В школах предложили ввести уроки по работе с нейросетями

В российских школах могут появиться занятия, посвященные грамотному и безопасному использованию технологий искусственного интеллекта. С соответствующей инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову обратился депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий направил в Минпросвещения обращение с предложением разработать и внедрить в программы основного и среднего общего образования специальный учебный модуль либо самостоятельный предмет, посвященный работе с нейросетями. Документ находится в распоряжении ТАСС.

По мнению депутата, школьники уже активно используют инструменты на базе искусственного интеллекта, однако делают это без системного понимания принципов их работы и возможных рисков. В частности, речь идет о вопросах цифровой безопасности, конфиденциальности данных и этических аспектах взаимодействия с такими технологиями.

В письме подчеркивается необходимость формирования у учащихся осознанного и ответственного подхода к применению нейросетей. Предлагается поручить профильным подразделениям министерства проработать содержание курса и механизм его поэтапного внедрения в образовательный процесс.

Кроме того, депутат выступил с инициативой создать открытую рабочую группу с участием представителей Минпросвещения, педагогического сообщества, специалистов в сфере IT, психологов и юристов. Такая площадка, по его мнению, могла бы разработать предложения по структуре дисциплины, методике преподавания и формату реализации. Парламентарий выразил надежду, что при поддержке ведомства курс может быть запущен уже со следующего учебного года.

