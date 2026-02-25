Эксперт объяснил, почему потолок цен на такси в непогоду оставит без машин

В Госдуме задумались о том, чтобы приручить цены на такси: народным избранникам не нравится, как сервисы взвинчивают тарифы в ливень или снегопад. Звучат предложения ограничить наценку 50–70 процентами, а поездки до больниц и вокзалов и вовсе сделать фиксированными. Идея красивая и социально справедливая, но у нее есть один нюанс: экономика может дать сдачи. Основатель таксопарка Станислав Еговцев в интервью радио Sputnik попытался объяснить, почему ценовой потолок обернется не дешевыми поездками, а коллапсом на дорогах.

По его словам, высокая цена в непогоду — это не жадность агрегаторов, а единственный рабочий механизм баланса. Когда начинается ледяной дождь, все хотят уехать одновременно, и спрос взлетает до небес. Повышение тарифа делает две вещи: отсеивает тех, кто может переждать, и одновременно мотивирует водителей вылезать из теплых квартир и ехать в этот самый дождь зарабатывать.

Эксперт добавил, что, если же искусственно задушить цены, случится классический дефицит: желающих покататься будет масса, а водителей с каждой минутой — все меньше (потому что зачем мучиться в пробке за копейки?). В итоге время подачи машины растянется на часы, а наиболее предприимчивые таксисты вспомнят старые добрые времена и начнут ловить клиентов «от борта», предлагая ехать по цене, значительно превышающей и без того высокий легальный тариф, но уже мимо кассы. Мы это уже проходили в начале 2010-х, и ничего хорошего из этого не вышло.

Выход он видит не в общем потолке, а в точечной настройке системы. Например, можно всерьез продумать механизм социально значимых поездок: если человеку действительно нужно срочно в больницу или к ребенку, почему бы не сделать для таких случаев отдельный тариф? Или пойти еще дальше и субсидировать поездки для конкретных категорий граждан — пенсионеров, многодетных, студентов, малоимущих. Скидка в 15–20% для них станет ощутимой помощью, но не сломает рыночный механизм для всех остальных. Главное, что нужно понять: цена — это не враг, а регулировщик. Если запретить ей расти, в самый неподходящий момент можно просто остаться без машин.

Ранее сообщалось, что в России может появиться потолок цен на такси при плохой погоде.