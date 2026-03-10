Эксперт объяснил, почему треть предпринимателей в России думают о закрытии бизнеса

Почти треть российских предпринимателей всерьез задумываются о том, чтобы свернуть дело. Такую тревожную статистику обнародовали исследователи ФОМ и ВШЭ: 31% владельцев бизнеса рассматривают варианты закрытия или продажи своих компаний, и это на 8% больше, чем годом ранее. О чем говорят эти цифры и что давит на бизнес настолько, что даже оптимисты начинают сомневаться, Pravda.Ru объяснил председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

По словам эксперта, бизнес сейчас зажат в тисках сразу нескольких тенденций, которые наложились одна на другую. Геополитика создает общую неопределенность, но куда больнее бьют внутренние факторы: зарплаты сотрудников приходится повышать (фонд оплаты труда растет), административные отчеты и налоговые новации требуют времени и денег, а система прослеживаемости товаров добавляет головной боли. Все это происходит на фоне запредельной ключевой ставки Центробанка, которая сделала кредиты недоступной роскошью для большинства малых и средних предприятий.

Он пояснил, что итог такой нагрузки печален: компании работают с минимальной маржой, едва сводя концы с концами. Предприниматели опасаются, что следующий год они могут просто не пережить — рентабельность упала настолько, что любой новый скачок издержек станет фатальным. Чтобы не допустить массового закрытия, Борисов призывает государство хотя бы на время заморозить все изменения нормативной базы и перестать увеличивать нагрузку. Дать бизнесу передышку, спокойно доработать этот год — и тогда, возможно, ситуация выправится.

По мнению эксперта, если же этого не сделать, последствия ударят по всем. Прямого коллапса экономики, возможно, и не случится, но рынок труда ощутит удар первым. Закрытие предприятий неизбежно приведет к росту безработицы, а значит — к дополнительной нагрузке на социальные службы и бюджет. Так что сохранение малого и среднего бизнеса сегодня — это не просто помощь отдельным коммерсантам, а инвестиция в стабильность всей страны.

