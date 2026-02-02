Эксперт объяснил рост цен на АЗС убытками частников из-за разницы в ценообразовании

Цены на российских заправках продолжают ползти вверх, и причина этого, по мнению экспертов, кроется в специфике внутреннего рынка. Как объяснил в эфире радио Sputnik заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, ключевая проблема — в разном принципе формирования стоимости топлива на оптовом и розничном уровнях.

По его словам, суть в том, что оптовая цена сырья, по которой частные сети закупают бензин, является полностью рыночной и может колебаться. В то же время розничная цена, по которой топливо продается конечному потребителю, частично регулируется государством, чтобы сдерживать ее резкий рост. Этот разрыв приводит к тому, что в определенные периоды частные АЗС начинают работать в убыток, когда их закупочные расходы превышают разрешенную наценку на продажу.

Фролов подчеркнул, что в России розничная цена бензина не зависит напрямую от мировой цены на нефть. Она формируется под влиянием именно внутренних факторов, где дисбаланс между свободной оптовой ценой и регулируемой розничной создает постоянное напряжение в отрасли.

