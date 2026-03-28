Эксперт объяснил, в каких случаях при продаже автомобиля не нужно платить налог

Член Ассоциации налоговых консультантов и руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП» Александр Андропов рассказал агентству « Прайм », в каких случаях продавец автомобиля может быть освобожден от уплаты налога на доходы физических лиц.

По его словам, наиболее очевидное основание для освобождения от НДФЛ связано со сроком владения автомобилем: если транспорт находился в собственности более трех лет, налог при продаже не начисляется. Отсчет этого периода ведется с момента подписания договора купли-продажи, а в случае наследования — с даты открытия наследства.

Еще один вариант связан с имущественным вычетом: если стоимость продажи не превышает 250 тысяч рублей, налоговая база обнуляется. Также налог не возникает в ситуации, когда автомобиль продается по той же цене, по которой был куплен, либо дешевле, поскольку прибыль в таком случае отсутствует.

Если же машина находилась в собственности менее трех лет и была реализована дороже первоначальной стоимости, налог рассчитывается с полученной разницы. Для большинства граждан ставка составляет 13%, однако при общем годовом доходе свыше 2,4 млн рублей часть суммы облагается по ставке 15%.

Эксперт уточнил, что при расчете можно выбрать один из двух способов уменьшения налоговой базы: либо вычесть подтвержденные расходы на покупку автомобиля, либо применить имущественный вычет в 250 тысяч рублей — в зависимости от того, какой вариант оказывается выгоднее.

Даже если после расчетов налог равен нулю, при владении автомобилем менее трех лет и продаже дороже 250 тысяч рублей декларацию 3-НДФЛ все равно необходимо подать до 30 апреля следующего года, а при наличии налога перечислить его до 15 июля.

