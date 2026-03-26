Жителям Подмосковья объяснили новые правила перевода денежных средств

В России с 1 апреля вступят в силу новые правила перевода денежных средств, которые не будут затрагивать операции между физлицами. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

В ведомстве подчеркнули, что документ определит правила перевода средств для уплаты налогов и других платежей, которые поступают на казначейские счета, платежей за выполнение работ, оказание услуг автономными учреждениями. То есть регулироваться будут только правила заполнения реквизитов исключительно для переводов в бюджетную систему РФ (налоги, сборы, штрафы) и платежей на казначейские счета.

