Эксперт объяснила, почему семейную ипотеку ограничили одной на семью

С первого февраля 2026 года в России вступают в силу новые правила для семейной ипотеки, инициированные Министерством финансов РФ. Согласно этим изменениям, каждая семья сможет получить лишь один льготный жилищный кредит, что знаменует собой серьезное ужесточение прежней политики. Объясняя логику нововведения, директор Ассоциации «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая указывает на тревожную тенденцию, когда жилье приобретается не для жизни, а в качестве инвестиционного актива. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, такие пустующие квартиры наносят двойной ущерб: государству и соседям. Они не приносят налогов в казну, но при этом их доля в общедомовых расходах ложится на плечи других жильцов. Эксперт привела шокирующую цифру: около девяти миллионов квартир в стране даже не зарегистрированы в Росреестре, что делает их похожими на бесхозное имущество, подобно заброшенным дачам.

Эксперт добавила, что ключевой проблемой является добровольный, а не обязательный характер регистрации недвижимости. Сейчас закон лишь предоставляет право внести объект в реестр, но не обязывает это делать.

По ее мнению, грядущее ужесточение ипотечных правил — это не просто техническая поправка, а часть системной борьбы с превращением жилья в финансовый инструмент. Государство стремится вернуть квартирам их прямое назначение — быть домом для людей, одновременно пополняя бюджет и снимая с граждан несправедливое бремя коммунальных расходов за пустующие квадратные метры.

