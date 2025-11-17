Предложен доступный способ начать покупку жилья без крупного взноса

Фото: [ Новые дома на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Общественно-политическое движение «Иван Чай» выступило с предложением разрешить гражданам приобретать жилье частями. Факт о направлении инициативы в Минстрой сообщил портал «Москвич mag», передает « Газета.ру».

Председатель движения Элина Жгутова пояснила, что такая модель позволит людям не беспокоиться о долгом накоплении средств для первоначального взноса. По ее словам, схема предполагает выбор объекта у застройщика, покупку небольшой доли и дальнейшее постепенное приобретение оставшихся частей.

Она отметила, что долю предлагают оформлять в виде акции, ваучера или похожего по механике инструмента. Факт о направлении обращения главе Минстроя Иреку Файзуллину подтвержден в публикации.

