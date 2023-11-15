Эксперт Осянин объяснил, на сколько подорожают услуги ЖКХ в 2024 году

Жилищно-коммунальный услуги в России подорожают в 2024 году в среднем на 11%, пояснил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт напомнил, что рост тарифов услуги ЖКХ в 2024-2028 годах в России ограничен планкой в 9,8-11%, однако все тут зависит от каждого конкретного региона.

В среднем же, по словам Осянина, индекс оплаты ЖКУ по российским субъектам составит, начиная со второго полугодия 2024 года от 9,8% в Санкт-Петербурге до 14% в Омской области. По состоянию на 1 ноября нынешнего года каждая российская семья, живущая в многоэтажках, платит в месяц за коммунальные услуги с районе 5290 руб.

«В результате увеличения индексов счета на ЖКУ в среднем по стране вырастут на 10-11 процентов или на 520-580 рублей», — подсчитал финансист.

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