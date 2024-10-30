Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума с 2012 года

В России в период с января по август 2024 года ввоз бананов из Эквадора сократился до 776 тыс. тонн, что является наименьшим показателем за последние 12 лет, сообщило РИА Новости.

По данным Эквадора, это на 20% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Также стоит отметить, что это самый низкий уровень поставок в Россию для Эквадора с 2012 года, когда за тот же промежуток времени было ввезено 755 тыс. тонн бананов.

За последние пять лет Россия в среднем импортировала из Эквадора около 958 тыс. тонн бананов в год, при этом данная страна обеспечивала примерно 20-25% от общего объема бананового экспорта в РФ.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский предупредил о риске заразиться вирусом Марбург через бананы. По мнению эксперта, сейчас большая часть продуктов все же проходит санитарный контроль, но перед употреблением и фруктов, и овощей Вознесенский рекомендует промыть их с водой и обычным мылом.

При этом, по словам бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, мыть бананы с мылом для защиты от вируса Марбург не следует.

Он пояснил, что выживаемость данного вируса на поверхностях не имеет такого большого значения. Если, например, сибирская язва может век пробыть в земле, а потом, как только попадет в организм, сразу проснуться, то у вирусов такой способности выживать нет.